Гаджиев — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Победит тот, кто первым реализует момент у ворот соперника»
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением, кто победит в предстоящем матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».
«Спартак» играет по разным схемам, и в силу этого предсказать исход игры непросто. Федотов верен своей игре, он также играл в «Оренбурге» и «Сочи».
Победит тот, кто первым реализует момент у ворот соперника или же кто совершит первые грубые ошибки. Также будет зависеть от подготовки на конкретную игру.
Соперники примерно равны по силам, играют на уровне своих возможностей, достигают того результата, какой им по силам. ЦСКА и «Спартак» успешно реализуют свои потенциалы. Я думаю, игра будет гармоничной", — приводит Sport24 слова Гаджиева.
Встреча «Спартака» с ЦСКА состоится 16 октября. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ (25 очков). Армейцы, набрав на 1 очко меньше, расположились на 4 позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1