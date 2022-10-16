«Нижний Новгород» — «Зенит»: Малком сделал счет в матче разгромным

Нападающий «Зенита» Малком на 65й минуте забил в матче 13-го тура с «Нижним Новгородом» — 3:0.

Иван Сергеев получил мяч в штрафной и со второй смог от лицевой прострелить к линии вратарской, откуда Малкому переправил мяч в сетку ворот.

Бразилец забил девятый гол в этом сезоне РПЛ.