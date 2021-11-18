Гацкан стал тренером академии «Ростова»
15:35
«Ростов» объявил о назначении бывшего полузащитника команды Александра Гацкана тренером академии клуба.
«Многолетний капитан нашего клуба приступил к тренерской работе с юношеской командой. Александр Михайлович вошел в тренерский штаб команды 2007 года рождения. Желаем Александру удачи и побед в роли тренера!» — говорится в сообщении ростовского клуба в Twitter.
Гацкан играл за «Ростов» с 2008 по 2019 год. В составе ростовского клуба он стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны.
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