Бывший полузащитник «Самары» Максим Калиниченко отреагировал на новость о смерти экс-хавбека «Крыльев Советов» Дениса Ковбы.

«Мы все увлеченно обсуждаем перипетии прошедших игр, изучаем матчасть, готовясь хорошенько поболеть в предстоящем. С пеной у рта доказываем оппонентам, что именно наше мнение является истинным.

Футбол — жизнь. А еще есть смерть. Для смерти все равны: красно-белые, серо-буро-голубые. За всеми своими заботами и проблемами мы опять стали забывать, в какое страшное время живем. Смерть всегда ходит рядом.

Денис Ковба. Практически мой ровесник. Ушел неожиданно. Хотя в таком возрасте вряд ли кто-то уходит ожидаемо. Я его не знал близко, но достаточно много играл против него. Это коллега по цеху. А когда уходят коллеги, ощущение обостренное какое-то.

Я не хочу кого-то принуждать к чему-то, у каждого своя голова на плечах. Я просто хочу призвать людей к минимальному благоразумию. Берегите себя сами, вы никому, кроме себя и своих близких, не нужны.

Светлая память и земля пухом, Денис. Ты был достойным соперником!" — написал Калиниченко в своем Telegram-канале.

Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009-й, а также с 2010 по 2011 год. В составе самарского клуба полузащитник провел 260 матчей, забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач. Вместе с самарцами 42-летний белорус становился бронзовым призером чемпионата России.