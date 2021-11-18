Переход вратаря «Балтики» и молодежной сборной России Бориско в «Спартак» находится под угрозой срыва
15:32
Как стало известно «СЭ», переговоры между «Спартаком» и вратарем «Балтики» и молодежной сборной России Максимом Бориско в данный момент находятся в тупике.
Стороны не могут согласовать финансовые детали, сделка может сорваться.
В сезоне-2021/22 Бориско провел 14 матчей за «Балтику» и пропустил 10 мячей, отыграв 7 встреч на ноль. Также вратарь принял участие в 5 матчах молодежной сборной России и не пропустил в них ни одного гола.
4 ноября сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за 21-летнего голкипера 20 миллионов рублей.
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