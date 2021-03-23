Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» предложил братьев Березуцких в качестве альтернативы Ивице Оличу.

23 марта армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с Оличем.

«Мы с Оличем играли вместе в тот момент, когда он блистал и в чемпионате России, и в Европе. Это порядочный человек и профессионал до мозга костей. От него никогда не исходило негатива — он был максимально нацелен на результат, на улучшение собственной игры. Видел ли я в нем тренерские задатки? Он всегда был сосредоточенным и немного закрытым — может, поэтому тогда я этого не заметил.

Руководство ЦСКА могло бы обратить внимание на братьев Березуцких — это специалисты того же уровня, что и Олич, с европейским опытом в чемпионате Голландии. Братья уже достаточно давно работают в клубе, в полной мере осведомлены о ситуации в команде и о проблемах, которые нужно решать. Ивице же нужно время, чтобы вникнуть в суть трудностей, с которыми ЦСКА сейчас сталкивается — братья, возможно, сделали бы это быстрее. Так или иначе, очень хорошо, что Березуцких сохранили в штабе ЦСКА — для клуба это важные люди. Уже сейчас это отличные тренеры, которые окажут полную поддержку Оличу», — сказал Габулов «СЭ».

В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).

(Данил Алешин)