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Петржела считает, что назначение Олича в ЦСКА — это большой риск

18:15
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» назначение экс-игрока ЦСКА Ивицы Олича на пост главного тренера армейцев.

23 марта ЦСКА объявил о том, что 41-летний хорват сменит Виктора Гончаренко. Детали контракта не разглашаются.

«Сложно сказать о его перспективах, — сказал Петржела «СЭ». — Он молодой тренер, но он знает внутреннюю ситуацию в ЦСКА. У него там много знакомых. Я могу сказать, что это неплохое назначение. Это большой риск, но ему же это на пользу. Я думаю, что с Оличем ЦСКА может побороться за высокие места и еврокубки. Команда точно будет играть не хуже, чем раньше. Я уверен, что они будут биться во всех турнирах».

После 23 туров Тинькофф-РПЛ ЦСКА набрал 40 очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице.

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: ЦСКА: Олич вместо Гончаренко, кто будет главным тренером армейцев




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