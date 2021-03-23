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Леонид Слуцкий сделал прививку от коронавируса

18:04
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сделал прививку от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает 23 марта официальный Twitter клуба.

«Рубин» занимает восьмое место в Тинькофф российской премьер-лиге. Команда набрала 37 очков в 23 матчах.

49-летний Леонид Слуцкий возглавляет команду с 2019 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcrk/status/1374371422231949316

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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