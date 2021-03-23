Леонид Слуцкий сделал прививку от коронавируса
18:04
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сделал прививку от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает 23 марта официальный Twitter клуба.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сделал прививку от коронавирусной инфекции «Спутник V» ? pic.twitter.com/lZK6s4F0YF— «Рубин» Казань (@fcrk) March 23, 2021
«Рубин» занимает восьмое место в Тинькофф российской премьер-лиге. Команда набрала 37 очков в 23 матчах.
49-летний Леонид Слуцкий возглавляет команду с 2019 года.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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