Сафонов: «Это не «Зенит» сдулся, а другие команды прибавили»

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» высказался об уровне клубов РПЛ.

— Если «Зенит» при всех вложениях в год столетия не становится чемпионом, это провал для клуба?

— Я бы не стал называть этот сезон для «Зенита» провальным. Честно говоря, тут другие подтянулись: ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» с приходом Станковича. Чемпионат стал поровнее. Это не «Зенит» сдулся, а другие команды прибавили. Для питерцев в этом сезоне роковым моментом стали два поражения подряд: от «Акрона» и «Крыльев Советов».

Первое место в чемпионате России после 26 туров занимает «Краснодар» с 58 очками. На второй строчке находится «Зенит» (54), на третьей — ЦСКА (51). «Спартак» (50) идет на четвертом месте, «Динамо» — на пятом (47).