29 апреля, 17:03

В «Зените» заявили, что пока не планируют приобретать Батракова и Кисляка

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб пока не планирует приобретать полузащитников Алексея Батракова («Локомотив») и Матвея Кисляка (ЦСКА).

«Следим ли за Батраковым и Кисляком? Мы следим за всеми перспективными футболистами», — цитирует ТАСС Медведева.

Данила Козлов, Алексей Батраков и&nbsp;Виктор Окишор (слева направо) входят в&nbsp;число лучших молодых футболистов России.Топ-55 молодых футболистов России. Ежегодный рейтинг «СЭ»

В этом сезоне 19-летний воспитанник «Локомотива» Батраков забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач в 33 матчах, 19-летний воспитанник ЦСКА Кисляк провел 26 матчей.

По словам Медведева, клуб интересует, как развиваются молодые футболисты, какими талантами обладают.

«Пока не планируем их приобретать», — добавил председатель правления «Зенита».

Источник: ТАСС
Алексей Батраков
Матвей Кисляк
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

