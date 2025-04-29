В «Зените» заявили, что пока не планируют приобретать Батракова и Кисляка

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб пока не планирует приобретать полузащитников Алексея Батракова («Локомотив») и Матвея Кисляка (ЦСКА).

«Следим ли за Батраковым и Кисляком? Мы следим за всеми перспективными футболистами», — цитирует ТАСС Медведева.

В этом сезоне 19-летний воспитанник «Локомотива» Батраков забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач в 33 матчах, 19-летний воспитанник ЦСКА Кисляк провел 26 матчей.

По словам Медведева, клуб интересует, как развиваются молодые футболисты, какими талантами обладают.

«Пока не планируем их приобретать», — добавил председатель правления «Зенита».