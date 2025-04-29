Футбол
29 апреля, 17:33

Медведев назвал глупыми заявления о помощи «Зениту» со стороны судей

Алина Савинова

Председатель «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявления о помощи питерской команде со стороны судей.

«Если бы нам помогали, мы бы уже праздновали чемпионство. Поэтому это абсолютно глупые заявления», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.

26 апреля «Зенит» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в домашнем матче 26-го тура РПЛ. После игры председатель совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин заявил, что судейство в матче было в большей степени ориентировано на юбилейную дату петербургского клуба.

«Зенит» с 54 очками занимает второе место в чемпионате России, уступая лидирующему «Краснодару» 4 балла. На третьей позиции идет ЦСКА (51), на четвертой — «Спартак» (50). У «Динамо» (47) пятая строчка.

Источник: РИА Новости
