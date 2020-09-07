Футболисты «Тамбова» грозят забастовкой и бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате
18:50
В распоряжении «СЭ» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.
Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьей 142 ТК РФ, и не участвовать в тренировках, а также матче 7-го РПЛ с «Уфой», намеченном на 12 сентября.
«Тамбов» занимает 14-е место с 4 очками в турнирной таблице чемпионата России. (Вячеслав Короткин)
Письмо игроков «Тамбова».
Письмо игроков «Тамбова».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи