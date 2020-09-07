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Футболисты «Тамбова» грозят забастовкой и бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате

18:50
Игроки «Тамбова». Фото ФК «Тамбов» Письмо игроков «Тамбова». Письмо игроков «Тамбова».
Игроки «Тамбова». Фото ФК «Тамбов»
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В распоряжении «СЭ» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.

Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьей 142 ТК РФ, и не участвовать в тренировках, а также матче 7-го РПЛ с «Уфой», намеченном на 12 сентября.

«Тамбов» занимает 14-е место с 4 очками в турнирной таблице чемпионата России. (Вячеслав Короткин)

Заявление игроков «Тамбова».
Письмо игроков «Тамбова».
Заявление игроков «Тамбова».
Письмо игроков «Тамбова».

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