Футболисты «Спартака» отработали один день на заправке

Игроки «Спартака» отработали день на одной из московских заправок «Лукойла», сообщает пресс-служба компании.

Роман Зобнин в рамках акции заправлял машины, Пабло Солари занимался мойкой автомобилей, а Эсекьель Барко, Александер Джику и Даниил Денисов выдавали посетителям напитки и еду.

Позднее прошла автограф-сессия футболистов.

В 16-м туре РПЛ «Спартак» на «Лукойл-Арене» сыграет против ЦСКА. Встреча пройдет 22 ноября и начнется в 16.45 по московскому времени.

Красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.