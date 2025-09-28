Футболисты ЦСКА дважды попали в штангу в одном голевом моменте матча с «Балтикой»
Игроки ЦСКА в начале матча 10-го тура чемпионата России против «Балтики» создали голевой момент, однако дважды попали в штангу.
На 6-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков в штрафной соперника принял мяч и прострелил вдоль ворот калининградцев. Его партнер по команде Милан Гайич отправил снаряд в правую штангу. После этого мяч отскочил к форварду ЦСКА Тамерлану Мусаеву, который также попал в штангу.
Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».
Новости