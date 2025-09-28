ЦСКА — «Балтика»: команды не открыли счет в первом тайме

ЦСКА и «Балтика» не забили голов в первом тайме матча 10-го тура чемпионата России — 0:0.

Команды нанесли по одному удару в створ ворот друга в первом игровом отрезке.

Три игрока калининградской команды Сергей Пряхин, Николай Титков и Кевин Андраде получили по желтой карточке. Андраде из-за перебора желтых карточек пропустит следующую игру в РПЛ.

У армейцев предупреждение получил голкипер Игорь Акинфеев.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».