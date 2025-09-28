Махачкалинское «Динамо» — «Сочи»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Сочи» на матч 10-го тура чемпионата России.

Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Динамо»: Волк, Шумахов, Табидзе, Аззи, Алибеков, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттият-Аллах, Заика, Стоич, Волков, Зиньковский, Кравцов, Коваленко, Васильев, Федоров.