В «Зените» назвали фантазиями слухи об интересе к футболисту «Уракана» Милевичу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Уракана» и сборной США Матко Милевичу.

«Фантазии», — цитирует ответ Медведева ТАСС.

Ранее журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что «Зенит» предложил 2,3 миллиона долларов за американца Мильевича: петербургский клуб хочет выкупить 50 процентов прав на 24-летнего полузащитника «Уракана» и сборной США.

Позже представитель футболиста Леандро Сегура подтвердил информацию о предложении «Зенита».

24-летний американец выступает за «Уракан» с января 2025 года. Он провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал шесть голевых передач. Также на его счету один гол в двух матчах за сборную США,

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.