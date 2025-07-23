Мостовой о Пиняеве: «Если ЦСКА предлагает условия лучше, то он может перейти. В футбольном плане он выиграет»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Если ЦСКА предлагает условия лучше, то он может перейти. В футбольном плане он выиграет. У армейцев хорошая команда, неплохой подбор футболистов и Пиняев там пригодится. Как раз таких креативных футболистов не хватает ЦСКА с уходом Пьянича и Фаззулаева. Пиняев — один из лучших наших молодых футболистов, а может и вовсе лучший. Его природа наградила такими данными, которыми он должен воспользоваться. Не пойму почему, но в «Локомотиве» его не ставили», — сказал Мостовой «СЭ».

20-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.