Тюкавин назвал любимого теннисиста

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал «СЭ» о своей любви к теннису.

«Мне нравится теннис. Увлекался им. Где-то в чем-то понимаю, где-то в чем-то не силен. Бывает, только со Светой Кузнецовой пересекаемся. Любимый теннисист? Рафаэль Надаль», — сказал Тюкавин «СЭ».

В сезоне-2024/25 Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. Нападающий пропустил концовку сезона из-за повреждения крестообразной связки. Он не выходил на поле с начала марта.