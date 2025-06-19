Губернатор Калининградской области рассказал, от чего будет зависеть вопрос увеличения бюджета «Балтики»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном увеличении бюджета «Балтики» в новом сезоне.

«Вопрос состава игроков. Обсуждаются разные варианты. Принимать решение будет корпорация «Ростех». Обсуждаем этот вопрос», — сказал Беспрозванных «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

По итогам сезона-2024/25 «Балтика» выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.