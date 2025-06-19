Агент Кисляка: «Матвей не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените». Говорит, что если уходить, то только в Европу»

Российский агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, в интервью «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«Есть ли у Кисляка мечта о Европе? Да. В России он, кроме ЦСКА, никуда не хочет. Хочет в Европу. Не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените». Говорит, что если уходить, то только в Европу», — сказал Маньяков «СЭ».

19-летний Кисляк — воспитанник армейского клуба. В сезоне-2024/25 хавбек забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах.