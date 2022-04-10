В комитете по этике РФС отреагировали на оскорбления полузащитника «Арсенала» Кангвы в адрес судьи

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев в разговоре с «СЭ» отреагировал на оскорбления полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва в адрес судьи матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» Владислава Безбородова (0:3).

Ранее 23-летний игрок в интервью «СЭ» заявил, что «судья — дерьмо».

«Если этот эпизод не вошел в протокол матча, то РФС и РПЛ вправе подать документ в комитет по этике. Если руководство подаст — мы рассмотрим жалобу. Возможные санкции? Все зависит от конкретной ситуации. Предусмотрено наказание от замечания и штрафа до дисквалификации на несколько матчей», — сказал Андреев «СЭ».

На 86-й минуте встречи Кингс Кангва «Арсенал» был удален с поля.

«Арсенал» не может победить уже семь матчей подряд и идет на последней, 16-й строчке. В следующем туре «канониры» на своем поле примут «Ростов» (17 апреля).