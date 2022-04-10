Николсон о матче с «Арсеналом»: «Не могу сказать, что это была легкая победа»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нам не хватало последнего паса в первом тайме. У нас были сложности с этим. Но во втором мы прибавили и стали играть гораздо лучше. Не могу сказать, что это была легкая победа. Нельзя так говорить. В чемпионате нет таких матчей», — сказал Николсон в эфире «Матч Премьер».

Также нападающий ответил на вопрос о том, давила ли на команду позиция в турнирной таблице РПЛ.

«Нет, мы это не обсуждали. Мы были сконцентрированы на подготовке к матчу. Мы понимали на что способны и просто готовились к игре», — заявил он.

В прошедшей встрече на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, Николсон оформил дубль. Еще один мяч забил полузащитник Роман Зобнин.