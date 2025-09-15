Кахигао — о системе подготовки молодежи в «Спартаке»: «Развитие игроков — это не бизнес, а спорт»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о том, какой он видит систему подготовки молодых футболистов в клубе.

«В первую очередь, развитие молодых игроков — это не бизнес, а спорт. Мы должны развивать этих футболистов, думать о том, что для них лучше, как для игроков в футбол, и как они могут вырасти в нашем клубе и в нашей структуре. Время думать о бизнесе — о покупке и продаже игроков — будет позже. Но когда ребята молоды, самое важное — передача им всех инструментов для футбольного развития и прогресса. В «Спартаке-2», мы видели огромное количество игроков, и сегодня мы работаем с новой группой футболистов, с новым тренером. Но сейчас мы работаем с ними именно так, как хотим.

И я считаю, что на уровне академии в процессе развития игроков не нужно слишком много внимания уделять результатам. Никто не вспомнит, что наши 12- или 13-летние футболисты выиграли у соперника со счетом 5:0 через пять лет. Но все будут помнить игроков, которые дошли до основного состава. Там мы и должны работать — держать фокус на индивидуальное развитие. Не могу отвечать на вопросы о том, что было в прошлом. Могу лишь предлагать решения с того момента, как я пришел в клуб, и двигаться вперед», — сказал Кахигао.

Кахигао был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в январе 2025 года.