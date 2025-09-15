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Кахигао — об отношениях с агентом Андреевым: «Никогда не встречался и не общался с ним»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о взаимодействии с футбольным агентом Павлом Андреевым, чьими клиентами являлось большинство футболистов «Спартака-2» в прошлом и нынешнем сезоне.

В середине сезона-2024/25 все клиенты Андреева вместе с главным тренером Дмитрием Комбаровым и покинули «Спартак-2», большинство игроков перешли в «Чайку» из Песчанокопского. В итоге костяк «Спартака-2» во второй половине сезона составили футболисты 2008 года рождения.

— Какие у вас отношения с агентом Павлом Андреевым, чьими клиентами являлись футболисты «Спартака-2», покинувшие команду летом?

— Во-первых, у меня нет отношений с агентом, которого вы упомянули. Я не знаю его, никогда не встречался и никогда не разговаривал с ним. Во-вторых, у меня вообще нет личных отношений с футбольными агентами. Мы должны с ними работать, поскольку агенты являются частью футбольного бизнеса, но это профессиональные отношения. И должно быть только так. В-третьих, когда я приехал в «Спартак» зимой, то увидел необычную ситуацию (когда в команде присутствует много футболистов-клиентов одного агента. - Прим. «СЭ»). Почему так получилось? Я не знаю. Я не тот, кто должен отвечать за это. Но я считаю, что футбольный клуб должен эксклюзивно контролировать своих игроков. Именно клуб должен осуществлять решения по собственной академии и развитию футбола. Потому что это очень важная часть футбольного клуба. Верю в это на миллион процентов. И довольно большая часть моей работы заключается в работе с академией и в ее развитии. Мы уже полностью поменяли принципы работы этой структуры.

Что касается того, какие игроки уходят, а какие нет: все это было до того, как я присоединился к «Спартаку». И эти процессы случились до того, как я приступил к работе в клубе. Думаю, с сегодняшнего дня мы можем сами, как клуб, контролировать наших футболистов. Для нас очень важно, чтобы мы могли работать с игроками именно так, как мы хотим. Мы должны понимать, какие контракты они заключают, как идет их развитие. Мы должны контролировать весь этот процесс — сказал Кахигао.

При непосредственном участии Павла Андреева и на базе его клиентов в декабре 2023 года был воссоздан «Спартак-2».

Кахигао был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в январе 2025 года.

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ФК Спартак (Москва)
Павел Андреев
Франсис Кахигао
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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