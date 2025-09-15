Кахигао — об отношениях с агентом Андреевым: «Никогда не встречался и не общался с ним»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о взаимодействии с футбольным агентом Павлом Андреевым, чьими клиентами являлось большинство футболистов «Спартака-2» в прошлом и нынешнем сезоне.
В середине сезона-2024/25 все клиенты Андреева вместе с главным тренером Дмитрием Комбаровым и покинули «Спартак-2», большинство игроков перешли в «Чайку» из Песчанокопского. В итоге костяк «Спартака-2» во второй половине сезона составили футболисты 2008 года рождения.
— Какие у вас отношения с агентом Павлом Андреевым, чьими клиентами являлись футболисты «Спартака-2», покинувшие команду летом?
— Во-первых, у меня нет отношений с агентом, которого вы упомянули. Я не знаю его, никогда не встречался и никогда не разговаривал с ним. Во-вторых, у меня вообще нет личных отношений с футбольными агентами. Мы должны с ними работать, поскольку агенты являются частью футбольного бизнеса, но это профессиональные отношения. И должно быть только так. В-третьих, когда я приехал в «Спартак» зимой, то увидел необычную ситуацию (когда в команде присутствует много футболистов-клиентов одного агента. - Прим. «СЭ»). Почему так получилось? Я не знаю. Я не тот, кто должен отвечать за это. Но я считаю, что футбольный клуб должен эксклюзивно контролировать своих игроков. Именно клуб должен осуществлять решения по собственной академии и развитию футбола. Потому что это очень важная часть футбольного клуба. Верю в это на миллион процентов. И довольно большая часть моей работы заключается в работе с академией и в ее развитии. Мы уже полностью поменяли принципы работы этой структуры.
Что касается того, какие игроки уходят, а какие нет: все это было до того, как я присоединился к «Спартаку». И эти процессы случились до того, как я приступил к работе в клубе. Думаю, с сегодняшнего дня мы можем сами, как клуб, контролировать наших футболистов. Для нас очень важно, чтобы мы могли работать с игроками именно так, как мы хотим. Мы должны понимать, какие контракты они заключают, как идет их развитие. Мы должны контролировать весь этот процесс — сказал Кахигао.
При непосредственном участии Павла Андреева и на базе его клиентов в декабре 2023 года был воссоздан «Спартак-2».
Кахигао был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в январе 2025 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1