Кахигао — об отношениях с агентом Андреевым: «Никогда не встречался и не общался с ним»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о взаимодействии с футбольным агентом Павлом Андреевым, чьими клиентами являлось большинство футболистов «Спартака-2» в прошлом и нынешнем сезоне.

В середине сезона-2024/25 все клиенты Андреева вместе с главным тренером Дмитрием Комбаровым и покинули «Спартак-2», большинство игроков перешли в «Чайку» из Песчанокопского. В итоге костяк «Спартака-2» во второй половине сезона составили футболисты 2008 года рождения.

— Какие у вас отношения с агентом Павлом Андреевым, чьими клиентами являлись футболисты «Спартака-2», покинувшие команду летом?

— Во-первых, у меня нет отношений с агентом, которого вы упомянули. Я не знаю его, никогда не встречался и никогда не разговаривал с ним. Во-вторых, у меня вообще нет личных отношений с футбольными агентами. Мы должны с ними работать, поскольку агенты являются частью футбольного бизнеса, но это профессиональные отношения. И должно быть только так. В-третьих, когда я приехал в «Спартак» зимой, то увидел необычную ситуацию (когда в команде присутствует много футболистов-клиентов одного агента. - Прим. «СЭ»). Почему так получилось? Я не знаю. Я не тот, кто должен отвечать за это. Но я считаю, что футбольный клуб должен эксклюзивно контролировать своих игроков. Именно клуб должен осуществлять решения по собственной академии и развитию футбола. Потому что это очень важная часть футбольного клуба. Верю в это на миллион процентов. И довольно большая часть моей работы заключается в работе с академией и в ее развитии. Мы уже полностью поменяли принципы работы этой структуры.

Что касается того, какие игроки уходят, а какие нет: все это было до того, как я присоединился к «Спартаку». И эти процессы случились до того, как я приступил к работе в клубе. Думаю, с сегодняшнего дня мы можем сами, как клуб, контролировать наших футболистов. Для нас очень важно, чтобы мы могли работать с игроками именно так, как мы хотим. Мы должны понимать, какие контракты они заключают, как идет их развитие. Мы должны контролировать весь этот процесс — сказал Кахигао.

При непосредственном участии Павла Андреева и на базе его клиентов в декабре 2023 года был воссоздан «Спартак-2».

Кахигао был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в январе 2025 года.