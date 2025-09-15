Представитель Дзюбы о контракте игрока: «Дождемся конца сезона — сядем и поговорим»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» объяснил слова игрока о главном тренере Зауре Тедееве

— Артем Дзюба заявил, что пока Заур Тедеев остается в «Акроне», он также будет в команде. Как можно трактовать эту фразу?

— Это выражение поддержки тренеру. У них отличные взаимоотношения, это не секрет ни для кого. Артему хотелось поддержать тренера команды, которая переживает непростой период в сезоне. Контракт у Артема до конца сезона. Все так быстро меняется, поэтому не стану делать громких заявлений, что он закончит или не закончит карьеру. Такая же ситуация, как в прошлом году, дождемся конца сезона — сядем и поговорим. Тайного смысла искать не стоит.

43-летний Тедеев работает в «Акроне» с декабря 2023 года. Его контракт действует до 30 июня 2027 года. Соглашение с Дзюбой — до 30 июня 2026 года.

После восьми туров РПЛ тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.