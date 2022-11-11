Франко Камоцци считает, что «Спартак» легко выиграет у «Локомотива» в предстоящем матче

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказал о своих ожиданиях от матча 17-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Локомотивом».

«Думаю, что «Спартак» легко выиграет у «Локомотива». Красно-белые — фавориты. Нас всех ждет хороший матч», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

«Спартак» встретится с «Локомотивом» в субботу, 12 ноября. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Красно-белые, набрав 33 очка, занимают 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 13 очками расположились на 14-й позиции.