Роман Шишкин: «На быстром поле «Локо» будет тяжело сдержать атакующую банду «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящей очной встречи команд в 17-м туре РПЛ.

«Команды сейчас в разных состояниях. Понятно, что «Локомотив» находится не на своем месте, а «Спартак» для многих, может быть, неожиданно, идет в лидерах. Преимущество в целом будет у «Спартака». Потому что у «Локо», конечно, большие проблемы в обороне, при новом тренере команда никак не найдет свою схему, постоянно идет ротация состава, особенно в задней линии. Так что на таком быстром поле железнодорожникам будет тяжело сдержать Промеса, Соболева, да и всю атакующую банду красно-белых», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Матч «Локомотива» — «Спартак» состоится в субботу, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 мск.