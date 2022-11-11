Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал ситуацию в железнодорожном клубе.

После 16 туров в РПЛ «Локомотив» занимает 14 место, набрав 13 очков.

«Что сейчас происходит с «Локомотивом»? Попали в пике, и уже не в немецкое. Команда вообще физически не готова к сезону. На сегодняшний день «Локомотив», по физике, — самая слабая команда премьер-лиги. Сейчас надо попытаться вырвать какие-то очки, потому что конкуренты выигрывают. Можно попасть в не очень хорошую ситуацию.

Надеюсь, новый тренер заложит правильный фундамент, команда наконец наберет свои очки и вылезет из этой ситуации. По сегодняшним ощущениям, «Локомотив» может даже и вылететь. По функционалу, если бы сезон еще дальше продолжался, с такой готовностью в РПЛ делать нечего», — приводит слова Пименова «Спорт День За Днем».

В 17-м туре чемпионата России «Локомотив» примет «Спартак». Игра состоится 12 ноября, начало — в 19.30 мск.