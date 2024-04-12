Франко Камоцци: «Краснодар» — фаворит в матче с «Зенитом»

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

«Это будет очень захватывающий матч. «Краснодар» — фаворит в этой игре», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Игра между командами пройдет в субботу, 13 апреля. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 43 баллами. «Зенит» — лидер РПЛ (44 очка).