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Николо Скира: «Зенит» находится в продвинутой стадии переговоров по Клаудиньо»

18:21
Клаудиньо. Фото Instagram
Клаудиньо. Фото Instagram
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«Зенит» может купить полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса. Переговоры находятся в продвинутой стадии, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Сумма сделки составит 15 миллионов евро. 24-летний бразилец подпишет контракт до 2026 года.

За «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо провел всего 122 матча, в которых забил 32 гола и отдал 24 результативных паса.

На данный момент Клаудиньо выступает в составе сборной Бразилии на Олимпиаде в Токио. В финале Бразилия сыграет с Испанией. Матч пройдет 7 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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