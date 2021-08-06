Николо Скира: «Зенит» находится в продвинутой стадии переговоров по Клаудиньо»

«Зенит» может купить полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса. Переговоры находятся в продвинутой стадии, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Сумма сделки составит 15 миллионов евро. 24-летний бразилец подпишет контракт до 2026 года.

#Zenit are in very advanced talks to sign #Claudinho from #Bragantino for €15M. Agreed personal terms for a contract until 2026. #transfers https://t.co/9wQx4jkZBQ — Nicol? Schira (@NicoSchira) August 6, 2021

За «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо провел всего 122 матча, в которых забил 32 гола и отдал 24 результативных паса.

На данный момент Клаудиньо выступает в составе сборной Бразилии на Олимпиаде в Токио. В финале Бразилия сыграет с Испанией. Матч пройдет 7 августа.