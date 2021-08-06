Николо Скира: «Зенит» находится в продвинутой стадии переговоров по Клаудиньо»
18:21
«Зенит» может купить полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса. Переговоры находятся в продвинутой стадии, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
Сумма сделки составит 15 миллионов евро. 24-летний бразилец подпишет контракт до 2026 года.
За «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо провел всего 122 матча, в которых забил 32 гола и отдал 24 результативных паса.
На данный момент Клаудиньо выступает в составе сборной Бразилии на Олимпиаде в Токио. В финале Бразилия сыграет с Испанией. Матч пройдет 7 августа.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю