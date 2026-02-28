Артига — о назначении в «Рубин»: «Весь мой путь я заработал своим трудом. Критика извне неконструктивна»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос о том, как относится к критике его назначения в казанский клуб.

49-летний испанец в январе возглавил «Рубин». Он сменил в казанском клубе Рашида Рахимова. Ранее Артига тренировал «Петро Луанду» из Анголы, «Химки», «Родину», «Юнайтед» из ОАЭ и юношеские команды «Барселоны».

— Если люди, которые видят, как я работаю и тренирую, знают меня и видят в ежедневной работе, выскажут какие-то критические мысли о моей работе, я это приму и выслушаю. И я сам приму меры, потому что это и есть конструктивная критика, ведь правда? А критика извне — от людей, которые не видели ни одной моей тренировки, не знакомы со мной, не разговаривали со мной и даже не пытались вникнуть в суть вопроса — неконструктивна.

Когда я приехал сюда работать в команду из низшего дивизиона, это не было каким-то подарком. Весь мой путь и все, что со мной происходило, я заработал своим трудом. Мы взяли команду из низшего дивизиона, поднялись с ней выше, затем снова поднялись в следующую лигу, а потом мне дали шанс поработать в первой команде. То же самое было в «Химках», и сейчас — в «Рубине», — приводит слова Артиги пресс-служба «Рубина».

После 18 туров «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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