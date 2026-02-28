«Краснодар» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» и «Ростов» проведут матч в 19-м туре чемпионата России в субботу, 28 февраля. Игра пройдет на стадионе «OZON Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток — в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре.

Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Ростов» также можно отслеживать в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

Игру «Краснодар» — «Ростов» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, эфир начинается в 14.15 мск, за 15 минут до игры. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в окне федерального ТВ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 14:30. Ozon Арена (Краснодар)

«Краснодар» после 18 туров чемпионата России занимал первое место с 40 очками, последним соперником «быков» до зимней паузы был ЦСКА (3:2). У «Ростова» — 21 очко и 11-я строчка, в предыдущем туре желто-синие выиграли у «Рубина» (2:0).