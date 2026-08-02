Глушенков — о том, почему не праздновал голы в матче с «Оренбургом»: «Не хочу»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, почему не праздновал ни один из трех голов в ворота «Оренбурга» (3:0) в 2-м туре РПЛ.

«Не хочу. В первом [голе] я должен был попасть по воротам своей правой клюшкой. Получилось... Случайно, наверное. Потом на удачу ударил по воротам, забил. А третий... Наигрывали этот стандарт, на тренировках ни разу не попадал, оставил патрон на игру», — цитирует Глушенкова matchtv.ru.

«Зенит» в первых двух матчах РПЛ забил восемь безответных голов и с 6 очками лидирует в таблице. В третьем туре сине-бело-голубые примут «Родину» 9 августа.