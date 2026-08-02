«Краснодар» — «Факел»: Кривцов забил второй гол хозяев

«Краснодар» забил второй гол в ворота «Факела» в матче 2-го тура чемпионата России — 2:0.

На 27-й минуте отличился Никита Кривцов. Он забил во втором туре подряд. После гола Кривцов развернул переданную ему со скамейки футболку с надписью «Никита Дуэ».

Игра проходит на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.