«Оренбург» — «Зенит»: сине-бело-голубые ведут 1:0 после первого тайма

«Зенит» обыгрывает «Оренбург» по итогам первого тайма матча 20-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 12-й минуте забил Александр Соболев. На 9-й минуте форвард сине-бело-голубых Густаво Мантуан не смог реализовать пенальти.

За первый тайм оренбуржцы нанесли 5 ударов в створ ворот соперника, на счету питерцев 2 удара в створ.

Матч проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 12:00. Газовик (Оренбург)

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