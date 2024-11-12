Бонгонда о критике Титова: «Мне все равно, не знаю кто это. Важно, чтобы тренер был доволен»

Нападающий «Спартак» Тео Бонгонда рассказал, что думает по поводу критики от экс-полузащитника красно-белых Егора Титова.

«Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны», — цитирует Бонгонду «РБ Спорт».

В интервью «СЭ» Титов отметил, что в игре Бонгонды против ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ было очень много брака и неправильных решений.

28-летний конголезец в этом сезоне забил 4 мяча и сделал 2 голевых паса в 18 матчах. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2027 года.