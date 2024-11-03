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Сегодня, 14:00

Титов о Бонгонде: «Забил хороший гол. Но у него столько неправильных решений...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Тео Бонгонда.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Тео Бонгонды в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

— «Спартак» наиграл на победу?

— ЦСКА с первых минут отдал инициативу. Все футболисты хозяев находились за линией мяча, пытались поймать красно-белых на быстрых атаках. Подопечные Станковича, на мой взгляд, весьма неплохо контролировали мяч. По проценту владения они явно превзошли армейцев. ЦСКА оставалось уповать только на ошибки красно-белых. Отсюда — такое минимальное количество моментов у ворот Максименко.

— Гол Бонгонды немного раскрыл игру?

— Хороший гол. При этом я бы не выделял Бонгонду в этом матче. Столько брака, столько неправильных решений... Ну и есть некоторые вопросы по составу. Хотя тут я рассуждаю исключительно как болельщик. Тренеру виднее.

— А какие у вас возникли вопросы по составу?

— Не хочется вдаваться в подробности. Надо находиться внутри команды, чтобы понимать решения Станковича. Просто со стороны ты смотришь на скамейку и понимаешь, что нет футболистов, которые могли бы усилить игру красно-белых, потому что у них банально нет игровой практики. Имею в виду и Хлусевича, и Николсона. Мангаш, увы, не сделает разницу здесь и сейчас. А «Спартаку» нужны именно такие исполнители. Одним составом столь длинную дистанцию нашего непростого чемпионата не пройти. Каждый соперник оказывает сопротивление. Много стыков, много борьбы. По антропометрии центральные защитники ЦСКА — Мойзес, Дивеев, Роша — конечно, имели преимущество над Барко, Угальде, Умяровым. Шансов побороться вверху, потолкаться у красно-белых просто нет. Так что команде нужен эффективный габаритный форвард.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. ЦСКА с 24 очками идет на шестой строчке.

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Тео Бонгонда
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
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Зенит

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Локомотив

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