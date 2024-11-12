Игнатьев оценил игру «Локомотива» в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре московского «Локомотива».

«Локомотив» играет агрессивно и качественно. Показывают творческий подход и порыв. То направление, которое выбрала команда, оно очень правильное», — приводит слова Игнатьева Vprognoze.ru.

В 15-м туре РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Факелом» со счетом 2:1. После 15 матчей клуб набрал 34 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.