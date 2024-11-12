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Сегодня, 14:21

Непомнящий заявил, что Осинькину надо менять клуб

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал будущее Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

«Мне жалко, что Осинькин еще не ушел. Понимаете, он раз за разом вынужден строить, строить, строить. А мне хотелось, чтобы он сыграл. Я так думаю, что он все равно уйдет по окончании сезона, или когда это будет. В этой обстановке нельзя работать, это неправильно.Осинькин — великолепный тренер. Просто хороший со всех сторон. Он хорошо готовит молодежь, создает хорошую конструкцию из игроков, и команда постепенно обретает лицо и начинает играть.

Осинькину лучше менять клуб? Да. У него серьезная репутация сложилась. Он не только хорошо работает с молодыми игроками, но вообще с командой. У него команда играет с удовольствием, в атакующем стиле, грамотно. Всем нравится, когда команда играет в атаку. У него вратари сколько там привозили, а он спокойно к этому относится, потому что вратари часто ошибаются», — заявил Непомнящий «ВсеПроСпорт».

«Крылья Советов» после первого круга РПЛ занимают 12-е место, набрав 12 очков.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Валерий Непомнящий
РПЛ
Игорь Осинькин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
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 - : -
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