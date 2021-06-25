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«Краснодар» намерен подписать форварда Борре из «Ривер Плейта»

11:30
Сантос Борре. Фото AFP
Сантос Борре. Фото AFP
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Форвард «Ривер Плейта» Рафаэль Сантос Борре может продолжить карьеру в России, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего колумбийца, который 30 июня станет свободным агентом, претендует «Краснодар» и «Бешикташ».

В 2021 году Борре провел 17 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. На данный момент форвард выступает за сборную Колумбии в Кубке Америки, где провел 2 матча.

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