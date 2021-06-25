«Краснодар» намерен подписать форварда Борре из «Ривер Плейта»
11:30
Форвард «Ривер Плейта» Рафаэль Сантос Борре может продолжить карьеру в России, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 25-летнего колумбийца, который 30 июня станет свободным агентом, претендует «Краснодар» и «Бешикташ».
В 2021 году Борре провел 17 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. На данный момент форвард выступает за сборную Колумбии в Кубке Америки, где провел 2 матча.
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