Форвард «Пари НН» Сулейманов — об интересе ЦСКА: «Все может быть»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА.

«Интерес ЦСКА? Не хочу ничего говорить. Конечно, что-то слышал об этом. Но я промолчу. Слышал ли из СМИ? Не скажу. Все может быть», — сказал Сулейманов.

«Пари НН» разгромил «Родину» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24 — 3:0. Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.