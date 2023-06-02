ЦСКА интересуется Сулеймановым

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов может летом перейти в ЦСКА, сообщает Metaratings.ru. Московский клуб заинтересован в подписании 23-летнего россиянина, но официального предложения пока не было сделано.

Он с 2020 года выступает за «Пари НН». В марте Сулейманов продлил контракт с нижегородским клубом до лета 2026 года.

В этом сезоне Сулейманов сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи. Также на его счету 7 желтых и 1 красная карточки.