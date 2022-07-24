Мозес заявил, что отстранение российских команд от еврокубков не повлияло на его мотивацию играть за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, повлияло ли на его мотивацию играть за московский клуб отстранение российских команд от еврокубков.

«Футбол остается футболом. Я просто хочу играть. Конечно, хотелось бы соперничать с самыми лучшими, но ситуация вот такая. Нужно в любом случае честно выполнять свою работу, выкладываться на максимум в чемпионате страны», — сказал Мозес на YouTube-канале «Спартака».

В составе красно-белых Мозес играет с 2020 года. В июле 2021 года он заключил со «Спартаком» двухлетний контракт. С сезона 2021/22 футболист провел за команду 27 матчей и забил 4 гола.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.