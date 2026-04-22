Комличенко о незабитом пенальти: «Подвел команду и болельщиков»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал нереализованный пенальти в концовке матча 26-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

«Был готов бить, взял ответственность на себя. Подвел команду, подвел болельщиков. Спасибо команде, все поддержали, никто не сказал ни слова», — сказал Комличенко.

11-метровый был назначен за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева. Главный арбитр Алексей Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в таблице.

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