Пруцев о стычке в матче «Локомотив» — «Зенит»: «Меня схватили за горло, я схватил в ответ»

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев прокомментировал инцидент со стычкой в концовке матча против «Зенита» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

— Сначала игрок «Зенита» упал, потом я споткнулся, упал. Может, он подумал, что я напал — и пошла заварушка. Меня чуть схватили за горло, я его в ответ чуть-чуть.

Комличенко извинялся после пенальти, хотя не за что. Не забить может каждый. В других играх он забивал. Перепалка после матча с «Оренбургом»? Мне сказали, я ответил. Вопрос к вещателю, который не показал весь диалог. Мне сказали: «Что ты тут рассказываешь, будь скромнее». Хотя ничего такого не было.

«Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в таблице.

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