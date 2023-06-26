Штаб Семака в «Зените» покинули два тренера — Низелик и Бурова
Как стало известно «СЭ», произошли изменения в тренерском штабе «Зенита» — его покидают Александр Низелик, один из помощников Сергея Семака, и специалист по физподготовке Мария Бурова.
Вместе с тем в полном составе чемпионы России окажутся ближе к 9 июля, когда сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с «Фенербахче» на летнем предсезонном турнире.
Ряд игроков выступали за свои сборные — форвард Малком, защитники Ренан (оба — Бразилия) и Алип (Казахстан), хавбек Барриос, нападающий Кассьерра (оба — Колумбия) должны вернуться в расположение команды к началу июля.
В то же время пока нет ясности по будущему 30-летнего полузащитника Кузяева, чей контракт с клубом из Санкт-Петербурга, по данным transfermarkt.de, действует до 30 июня этого года. Сейчас футболист находится на отдыхе за пределами РФ.
Напомним, что помимо спарринга с турками питерцы в начале следующего месяца встретятся с «Нефтчи» (1 июля) и «Црвеной Звездой» (4 июля). 15 июля в Казани «Зенит» разыграет с ЦСКА Суперкубок страны.
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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