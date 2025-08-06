Мангаш попрощался со «Спартаком» перед переходом в «Спортинг»
Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш в социальных сетях попрощался с красно-белыми.
Ранее в среду стало известно, что «Спортинг» внес 27-летнего футболиста в заявку на сезон-2025/26 в чемпионате Португалии. Защитник заявлен под номером 19. При этом 4 августа сообщалось, что у лиссабонского клуба возникли проблемы с оплатой трансфера Мангаша, поэтому переговоры между сторонами находятся на паузе.
«Спасибо за все, «Спартак», — написал Мангаш.
Мангаш выступает за «Спартак» с сентября 2024 года. Он провел 19 матчей за московскую команду во всех турнирах и забил 3 гола.
Новости