Махачкалинское «Динамо» подписало вратаря Карабашева

Вратарь Никита Карабашев подписал контракт с махачкалинским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 23-летним россиянином не сообщаются. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Карабашев в 2024 году перешел в «Сочи» и провел вторую половину сезона-2024/25 в аренде у «Сокола». В общей сложности вратарь отыграл в минувшем сезоне 13 матчей, пропустив 15 мячей и четырежды сыграв на ноль.