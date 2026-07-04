«Спартак»: расписание товарищеских матчей на летних сборах 2026
«Спартак» проводит программу летних товарищеских матчей перед стартом сезона-2026/27. Первую контрольную встречу красно-белые сыграли против костромского «Спартака» в четверг, 2 июля, и победили со счетом 1:0.
Также команда Хуана Карлоса Карседо в рамках подготовки проведет матчи с «Крыльями Советов», «Рубином» и «Локомотивом». Игры со «Спартаком» Кострома и «Крыльями Советов» проходят на базе красно-белых в Тушине, встреча с «Рубином» запланирована на «Лукойл Арене», матч с «Локомотивом» — на «РЖД Арене».
«Спартак»: расписание товарищеских матчей на летних сборах 2026 года
2 июля, четверг
Товарищеский матч. 17.00. «Спартак» — «Спартак» Кострома — 1:0
4 июля, суббота
Товарищеский матч. 17.00. «Спартак» — «Крылья Советов»
8 июля, среда
Товарищеский матч. 20.30. «Спартак» — «Рубин»
11 июля, суббота
Товарищеский матч. Время уточняется. «Локомотив» — «Спартак»
Время начала матчей — московское.
Бесплатные онлайн-трансляции товарищеских матчей «Спартака» доступны на официальном сайте клуба spartak.com.
Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Спартака» доступны на страницах РПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».
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|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -