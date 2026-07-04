«Спартак» проводит программу летних товарищеских матчей перед стартом сезона-2026/27. Первую контрольную встречу красно-белые сыграли против костромского «Спартака» в четверг, 2 июля, и победили со счетом 1:0.

Также команда Хуана Карлоса Карседо в рамках подготовки проведет матчи с «Крыльями Советов», «Рубином» и «Локомотивом». Игры со «Спартаком» Кострома и «Крыльями Советов» проходят на базе красно-белых в Тушине, встреча с «Рубином» запланирована на «Лукойл Арене», матч с «Локомотивом» — на «РЖД Арене».

«Спартак»: расписание товарищеских матчей на летних сборах 2026 года

2 июля, четверг

Товарищеский матч. 17.00. «Спартак» — «Спартак» Кострома — 1:0

4 июля, суббота

Товарищеский матч. 17.00. «Спартак» — «Крылья Советов»

8 июля, среда

Товарищеский матч. 20.30. «Спартак» — «Рубин»

11 июля, суббота

Товарищеский матч. Время уточняется. «Локомотив» — «Спартак»

Время начала матчей — московское.

Бесплатные онлайн-трансляции товарищеских матчей «Спартака» доступны на официальном сайте клуба spartak.com.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Спартака» доступны на страницах РПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».