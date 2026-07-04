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4 июля, 15:00

«Спартак»: расписание товарищеских матчей на летних сборах 2026

Расписание игр «Спартак» перед сезоном-2026/27
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
ФК «Спартак» Москва.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» проводит программу летних товарищеских матчей перед стартом сезона-2026/27. Первую контрольную встречу красно-белые сыграли против костромского «Спартака» в четверг, 2 июля, и победили со счетом 1:0.

Также команда Хуана Карлоса Карседо в рамках подготовки проведет матчи с «Крыльями Советов», «Рубином» и «Локомотивом». Игры со «Спартаком» Кострома и «Крыльями Советов» проходят на базе красно-белых в Тушине, встреча с «Рубином» запланирована на «Лукойл Арене», матч с «Локомотивом» — на «РЖД Арене».

«Спартак»: расписание товарищеских матчей на летних сборах 2026 года

2 июля, четверг

Товарищеский матч. 17.00. «Спартак» — «Спартак» Кострома — 1:0

4 июля, суббота

Товарищеский матч. 17.00. «Спартак» — «Крылья Советов»

8 июля, среда

Товарищеский матч. 20.30. «Спартак» — «Рубин»

11 июля, суббота

Товарищеский матч. Время уточняется. «Локомотив» — «Спартак»

Время начала матчей — московское.

Бесплатные онлайн-трансляции товарищеских матчей «Спартака» доступны на официальном сайте клуба spartak.com.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Спартака» доступны на страницах РПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».

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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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